«Мы всё обсудили и ко всему подготовились». Норрис — о командной тактике

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался на тему возможного применения командной тактики на Гран-при Италии на Национальном автодроме Монцы.
«Я хочу гоняться. Именно для этого я здесь. Мы всё обсудили и ко всему подготовились.
Если Оскар [Пиастри] проведёт гонку лучше и выйдет вперёд, то, вероятно, это потому, что он справился с работой лучше меня.
Мы знаем, что будет лучше для команды. И хотим добиться успеха как команда, а совместные действия — лучший способ это сделать», — приводит слова Норриса Sky Sports.
Гран-при Италии. Квалификация (топ-5):
1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:19.327
2. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:19.436
3. Джордж Расселл («Мерседес») – 1:19.440
4. Шарль Леклер («Феррари») — 1:19.461
5. Карлос Сайнс («Феррари») — 1:19.467