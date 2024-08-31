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«Мы всё обсудили и ко всему подготовились». Норрис — о командной тактике

«Мы всё обсудили и ко всему подготовились». Норрис — о командной тактике
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался на тему возможного применения командной тактики на Гран-при Италии на Национальном автодроме Монцы.

«Я хочу гоняться. Именно для этого я здесь. Мы всё обсудили и ко всему подготовились.

Если Оскар [Пиастри] проведёт гонку лучше и выйдет вперёд, то, вероятно, это потому, что он справился с работой лучше меня.

Мы знаем, что будет лучше для команды. И хотим добиться успеха как команда, а совместные действия — лучший способ это сделать», — приводит слова Норриса Sky Sports.

Гран-при Италии. Квалификация (топ-5):
1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:19.327
2. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:19.436
3. Джордж Расселл («Мерседес») – 1:19.440
4. Шарль Леклер («Феррари») — 1:19.461
5. Карлос Сайнс («Феррари») — 1:19.467

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