Марко верит в победу на Гран-при Италии, хотя «Ред Булл» не понимает причины проблем

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что в команде не понимают причин столь слабых результатов в квалификации Гран-при Италии.

«У нас нет понимания. Во втором сегменте мы были в пределах нескольких сотых от Льюиса Хэмилтона, а в третьем сегменте внезапно ничего не работало. Изменения были минимальными, в теории они не могли привести к такой разнице. Так что это остаётся загадкой. Что-то не так. Обычно круг на использованном комплекте шин на три-четыре десятые медленнее.

Верю ли я ещё в победу? Абсолютно! Нам нужно всё проанализировать, ведь во втором сегменте скорость была. Слава богу, это Монца, тут можно обгонять. Не думаю, что кто-то сможет оторваться — даже два «Макларена». Если только у них не будет классного слипстрима и сражения друг с другом. Поэтому не всё потеряно. Но если мы выступим так же плохо в гонке, то ситуация не будет хорошей», — приводит слова Марко GPBlog.