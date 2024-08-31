Руководитель «Ред Булл» Хорнер: в машине явно что-то не работает

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о неудовлетворительных результатах его команды в квалификации Гран-при Италии на «Национальном автодроме Монцы».

«Баланса просто нет, это можно понять из комментариев Макса [Ферстаппена]. Какие-то фундаментальные проблемы, и мы не в состоянии их контролировать. Второй сегмент, похоже, прошел не так уж плохо, но в третьем мы были далеко позади.

Мы рассматриваем все варианты. На прошлой неделе мы проверили старые спецификации, чтобы посмотреть, решат ли они проблемы, но в реальности у нас остались те же характеристики управляемости и те же проблемы.

Нам нужно немедленно решить эту проблему, поскольку «Макларен» добился значительного прогресса за последние несколько гонок, и теперь мы уступаем даже «Феррари» и «Мерседесу».

В машине явно что-то не работает. Для инженерной проблемы найдётся инженерное решение», — приводит слова Хорнера Sky Sports.