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Представлен оклеенный обоями гиперкар Koenigsegg. Он стоит более $ 3 млн

Представлен оклеенный обоями гиперкар Koenigsegg. Он стоит более $ 3 млн
Koenigsegg Agera N
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На YouTube-канале Yiannimize представлен уникальный автомобиль Koenigsegg Agera N, кузов которого покрыт обоями от Divine Savages. Это единственный в своём роде автомобиль, сообщает издание CarBuzz, а его публичный дебют автомобиля состоялся на прошедшем ранее автосалоне Salon Privé.

Права на видео принадлежат Yiannimize. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Yiannimize.

Листы были специально разработаны совместно с Divine Savages, чтобы создавать на кузове органичную ливрею. Сообщается, что при стоимости стандартного Koenigsegg Agera N около $ 1,8 млн, этот экземпляр стоит примерно $ 3,3 млн.

Koenigsegg Agera N

Koenigsegg Agera N

Фото: Yannimize

Гиперкар Koenigsegg Agera был представлен в 2010 году. Под капотом у автомобиля 5-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом. В стандартной версии он развивает 706 кВт (960 л. с.), но в исполнении Agera Final силовая установка выдаёт 1000 кВт (1360 л. с.).

Напомним, что чуть ранее стало известно о другом уникальном Koenigsegg — собранном по заказу президента ФИА Мохаммеда Бен Сулайема из компонентов трёх различных гиперкаров Koenigsegg Chimera.

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