Судьи огласили вердикт по опасному инциденту между Пиастри и Ферстаппеном

Стюарды Гран-при Италии Формулы-1 завершили расследование инцидента, произошедшего на пит-лейне во время квалификации. Механики «Макларена» выпустили Оскара Пиастри из боксов в тот момент, когда по пит-лейну ехал голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, которому пришлось уворачиваться от «Макларена».

В «Макларене» признали собственную вину, в то время как представитель «Ред Булл» отметил, что механик команды должен был больше следить за происходящим на пит-лейне, а не за собственным болидом — судьи с этим согласились. Макс Ферстаппен со своей стороны отметил, что он видел жест механика, выпускавшего Пиастри, и это был «очень оптимистичный» манёвр.

Судьи приняли решение оштрафовать «Макларен» на 10 тыс. евро, при этом сам Пиастри никакого наказания не понесёт. В своём решение стюарды отметили, что обычно штраф за небезопасный выезд меньше, однако данный случай заслуживал более сурового подхода.