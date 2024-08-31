Предварительная стартовая решётка Гран-при Италии Формулы-1

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Стала известна предварительная стартовая решётка гонки Гран-при Италии Формулы-1 на трассе Национального автодрома Монцы.

Формула-1. Гран-при Италии. Стартовая решётка:

1. Ландо Норрис («Макларен»)

2. Оскар Пиастри («Макларен»)

3. Джордж Расселл («Мерседес»)

4. Шарль Леклер («Феррари»)

5. Карлос Сайнс («Феррари»)

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

7. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

8. Серхио Перес («Ред Булл»)

9. Александер Албон («Уильямс»)

10. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

12. Даниэль Риккардо («РБ»)

13. Кевин Магнуссен («Хаас»)

14. Пьер Гасли («Альпин»)

15. Эстебан Окон («Альпин»)

16. Юки Цунода («РБ»)

17. Лэнс Стролл («Астон Мартин»)

18. Франко Колапинто («Уильямс»)

19. Валттери Боттас («Кик-Заубер»)

20. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер»)

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.

Формула-1. Гран-при Италии — 2024. Онлайн-трансляция гонки