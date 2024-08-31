Расселл: сейчас у нас нет запчастей для наших обновлений

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал, что после аварии Андреа Кими Антонелли в первой практике Гран-при Италии у команды не осталось запасных частей для последних обновлений машины W15.

«Вчера я многое пропустил, и это меня сильно подкосило. Мы не внесли много изменений между третьей практикой и квалификацией, потому что это была моя первая полноценная сессия на трассе.

Первый и второй сегменты были очень, очень грязными; я не был уверен в себе, не чувствовал машину. Я просто кое-как проскочил эти сегменты, а затем внезапно сумел оказаться в хорошем положении в Q3, оба моих круга были третьими или четвертыми по скорости, и в итоге мы стали третьими.

Мы потеряли [в аварии Антонелли] довольно много деталей, так что будем надеяться, чтобы Льюис и я не повредили что-то еще. В противном случае нам придётся вернуться к некоторым старым деталям, если только не сможем изготовить за это время новые.

Это не конец света, но сейчас у нас нет запасных частей для наших обновлений», — приводит слова Расселла Motorsport.