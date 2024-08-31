Редчайший случай в автоспорте: пилоты синхронно пересекли линию финиша

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Сегодня, 31 августа, в спринтерской гонке Формулы-2 на «Национальном автодроме Монцы» произошел редчайший в автоспорте случай – два пилота синхронно пересекли финишную линию.

Финиш Формулы-2 в Монце Фото: Кадр из трансляции

После 22-х кругов гонки норвежец Деннис Хаугер («МП Моторспорт») и бразилец Габриэл Бортолето («Инвикта Виртуози Рэйсинг») вместе финишировали на восьмой позиции, уступив победителю гонки Оливеру Берману («Према») 14.840 секунды.

Стюарды решили присудить обоим гонщикам восьмое место, и они получили за него по пол очка.

Формула-2. Спринт. Гран-при Италии:

1. Оливер Берман («Према») — 22 круга

2. Виктор Мартинс (ART) +1.6;

3. Йозуа Дюрксен (AIX Racing) +7.2;

4. Пепе Марти («Кампос») +12.8;

5. Зейн Мэлоуни («Роден») +13.4;

6. Джек Кроуфорд («ДАМС») +13.4;

7. Энцо Фиттипальди («Ван Амерсфорт») +13.5;

8. Габриэл Бортолето («Инвикта») +14.8;

9. Деннис Хаугер («МП Мотоспорт») +14.8;

10. Исак Хаджар («Кампос») +16.1.