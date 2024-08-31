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Редчайший случай в автоспорте: пилоты синхронно пересекли линию финиша

Редчайший случай в автоспорте: пилоты синхронно пересекли линию финиша
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Сегодня, 31 августа, в спринтерской гонке Формулы-2 на «Национальном автодроме Монцы» произошел редчайший в автоспорте случай – два пилота синхронно пересекли финишную линию.

Финиш Формулы-2 в Монце

Финиш Формулы-2 в Монце

Фото: Кадр из трансляции

После 22-х кругов гонки норвежец Деннис Хаугер («МП Моторспорт») и бразилец Габриэл Бортолето («Инвикта Виртуози Рэйсинг») вместе финишировали на восьмой позиции, уступив победителю гонки Оливеру Берману («Према») 14.840 секунды.

Стюарды решили присудить обоим гонщикам восьмое место, и они получили за него по пол очка.

Формула-2. Спринт. Гран-при Италии:
1. Оливер Берман («Према») — 22 круга
2. Виктор Мартинс (ART) +1.6;
3. Йозуа Дюрксен (AIX Racing) +7.2;
4. Пепе Марти («Кампос») +12.8;
5. Зейн Мэлоуни («Роден») +13.4;
6. Джек Кроуфорд («ДАМС») +13.4;
7. Энцо Фиттипальди («Ван Амерсфорт») +13.5;
8. Габриэл Бортолето («Инвикта») +14.8;
9. Деннис Хаугер («МП Мотоспорт») +14.8;
10. Исак Хаджар («Кампос») +16.1.

Формула-2 2024. Этап 11, Монца, Италия
Гран-при Италии. Спринт (21 круг)
31 августа 2024, суббота. 15:15 МСК
Окончено
1
Оливер Берман
Prema Racing
35:37.225
2
Виктор Мартинс
ART Grand Prix
+1.694
3
Йозуа Дюрксен
AIX Racing
+7.254
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