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Зак Браун рассказал, отдаст ли «Макларен» приоритет Норрису перед Пиастри

Зак Браун рассказал, отдаст ли «Макларен» приоритет Норрису перед Пиастри
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Генеральный директор «Макларена» Зак Браун рассказал, отдаст ли команда приоритет Ландо Норрису перед Оскаром Пиастри.

«В квалификации и Ландо, и Оскар выступили просто потрясающе. Мы дали им быструю машину, и они справились со своей задачей.

Мы считали, что у нас есть шанс занять поул, но, учитывая, насколько плотный пелотон, нас могли опередить несколько машин. Думаю, завтра нас ждет эпическое сражение.

Приоритет Норрису? Этот вопрос мы обсудим с Андреа [Стеллой, руководителем команды]. У нас есть личный зачет, есть командный зачет. Посмотрим, как всё будет развиваться, и будем держать всех в напряжении.

Оскар был предельно ясен: он с радостью поддержит команду. Как и Ландо, он тоже готов помочь команде. Мы поговорим за закрытыми дверями и расскажем об этом, когда сами посчитаем нужным», — приводит слова Брауна Sky Sports.

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