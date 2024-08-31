Зак Браун рассказал, отдаст ли «Макларен» приоритет Норрису перед Пиастри

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун рассказал, отдаст ли команда приоритет Ландо Норрису перед Оскаром Пиастри.

«В квалификации и Ландо, и Оскар выступили просто потрясающе. Мы дали им быструю машину, и они справились со своей задачей.

Мы считали, что у нас есть шанс занять поул, но, учитывая, насколько плотный пелотон, нас могли опередить несколько машин. Думаю, завтра нас ждет эпическое сражение.

Приоритет Норрису? Этот вопрос мы обсудим с Андреа [Стеллой, руководителем команды]. У нас есть личный зачет, есть командный зачет. Посмотрим, как всё будет развиваться, и будем держать всех в напряжении.

Оскар был предельно ясен: он с радостью поддержит команду. Как и Ландо, он тоже готов помочь команде. Мы поговорим за закрытыми дверями и расскажем об этом, когда сами посчитаем нужным», — приводит слова Брауна Sky Sports.