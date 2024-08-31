«Можно было пройти во второй сегмент». Колапинто – о своей первой квалификации в Ф-1

Новичок «Уильямса» Франко Колапинто прокомментировал свою первую квалификацию в Формуле-1 на Гран-при Италии, где он показал 18-й результат.

«Моя первая квалификационная сессия в Формуле-1 была особенной. Я наслаждался каждым моментом уикенда. К сожалению, я допустил небольшую ошибку во время второй попытки, которая стоила мне шанса проехать хороший круг. Всё выглядело обнадёживающе, я был в хорошей позиции после первой попытки и, конечно же, готовился улучшить результат.

Машина была очень конкурентоспособной, и думаю, сегодня можно было пройти во второй сегмент. Но это только начало, и есть вещи, над которыми мне еще нужно поработать, поскольку у меня еще мало опыта за рулём болида Формулы-1.

Сейчас я немного расстроен, но я знаю, что у меня большой потенциал, и команда усердно работает над тем, чтобы машина подходила мне немного лучше. Завтра будет прекрасная возможность узнать больше о машине и шинах, а также, как пройти полную дистанцию гонки», — приводит слова Колапинто пресс-служба «Уильямса».