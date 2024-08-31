В «Альпин» ответили на заявление Росберга, что ему предложили приобрести долю в команде

В «Альпин» отреагировали на заявление чемпиона Формулы-1 2016 года Нико Росберга о том, что ему предложили стать совладельцем команды из Энстоуна.

Выступая в субботу в эфире Sky Sports F1, Нико Росберг заявил, что ему предложили приобрести долю в «Альпин».

«У меня на электронной почте есть предложение купить часть «Альпин». Могу завтра предоставить подробности», — сказал Росберг, ошарашив своих коллег по эфиру.

Однако, в «Альпин» опровергли утверждение Росберга.

«Это утверждение неверно, и мы хотели бы пояснить, что команда не продаёт новых акций. Помимо 24% доли, уже проданной группе инвесторов (Otro Capital, RedBird Capital Partners и Maximum Effort Investments), приобретенной ими в июне 2023 года.

Мы повторяем то, что ранее заявляло наше высшее руководство: команда не продаётся», — приводит слова представителя команды PlanetF1.

Издание отмечает, что хотя «Альпин», возможно, сама и не продаёт часть команды, в их заявлении не исключается возможность того, что нынешний акционер из группы инвесторов может попытаться перепродать часть своих акций кому-либо еще. Так, например, в прошлом году команда сообщала о крупных инвестициях со стороны голливудских актёров, спортсменов и крупных бизнесменов.