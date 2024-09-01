Алонсо: я бы предпочёл иметь обновлённое днище или заднее крыло, чем мозг

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал итоги квалификации Гран-при Италии, где он показал 11-й результат.

«В прошлых гонках у нас не было преимущества над «Уильямсом», «Хаасом» или «Альпин». Но мы регулярно набираем очки. В Спа мы придерживались универсальной стратегии. В Зандворте у нас была хорошая квалификация. Здесь нам придётся что-то изобретать. Гонка будет напряжённой, вы можете рассчитывать только на девятое или 10-е место. Впереди четыре топ-команды, и «Уильямс» может рассчитывать на гарантированные очки. Мы, «Хаас» и «Альпин» попытаемся побороться за 10-ю позицию. Это будет тяжело, но наша цель — взять одно-два очка. Я участвую в гонках, считая, что это возможно, иначе я бы не надевал шлем. Я буду атаковать на старте, постараюсь отыграть позиции, и благодаря стратегии, надеюсь, мы сможем добиться большего, чем другие.

Мой опыт? Я бы предпочёл иметь новое днище или заднее антикрыло, чем мозг. Возможно, мы увидим другую Монцу. Хотя все команды приберегли на гонку по два комплекта жёстких шин, так что преимуществом это не будет. Стратегия одной остановки будет основной, как всегда в Монце, но если шины станут уходить, все команды смогут перейти на тактику двух пит-стопов. Именно шины будут диктовать стратегию.

Некоторые наши новинки были эффективны, другие — шагом назад. В некоторых случаях они не сильно меняли характеристики машины. Мы всё ещё ждём обновление, которое даст нам три десятых и приблизит к топ-командам. Команда усердно работает, чтобы приготовить новые детали к следующим гонкам, и в отношении этих новинок существует разумный оптимизм. Думаю, мы завершим сезон немного лучше, чем сейчас», — приводит слова Алонсо издание AS.