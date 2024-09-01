«Казалось нереальным». Хэмилтон — о своей реакции на подтверждение контракта с Антонелли

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон рассказал, как отреагировал, когда официально был подтверждён контракт с 18-летним итальянцем Андреа Кими Антонелли, который заменит Льюиса в сезоне-2025.

«Я давно знал об этом. Но это казалось нереальным — получить, по крайней мере, официальное подтверждение, что моё место заняли. Я так долго держался за это. Утро было довольно эмоциональным. Но я очень рад за Кими и за команду. Я знаю, что Кими отлично справится со своей работой. Он отличный парень, у него отличная семья, хорошая голова на плечах. Кими очень талантлив. У него всё получится. Рад за него», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.

Итальянский юниор Андреа Кими Антонелли станет боевым пилотом команды Формулы-1 «Мерседес» в сезоне-2025, о чём 30 августа сообщила пресс-служба коллектива.

Перед началом сезона-2024 было объявлено, что Льюис Хэмилтон присоединится к итальянскому коллективу «Феррари» в 2025 году вместо проводящего последний сезон испанца Карлоса Сайнса.