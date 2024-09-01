Нико Росберг — о «Ред Булл»: наступили тёмные времена

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион 2016 года Нико Росберг считает, что для команды «Ред Булл» начался трудный период, из-за чего у них может начаться паника.

«Наступили тёмные времена. Макс Ферстаппен просто не понимает этого. Всё ускользает от них, что неожиданно. Это очень сложная ситуация. Кроме того, они могут очень быстро впасть в панику. В некотором смысле оба чемпионата начинают сходить на нет. Если так будет продолжаться и дальше, то это произойдёт даже очень быстро. Таким образом, внутри команды может возникнуть настоящая паника, которая может ещё больше осложнить ситуацию», — приводит слова Росберга GPblog.

В настоящий момент Макс Ферстаппен лидирует в общем зачёте пилотов, имея в активе 295 очков. Второе место занимает Ландо Норрис из «Макларена» (225 очков). Топ-3 замыкает Шарль Леклер из «Феррари» (192 очка). В Кубке конструкторов «Макларен» уступает «Ред Булл» 30 очков.