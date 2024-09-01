Бортолето выиграл гонку Формулы-2 в Монце, стартовав последним, Антонелли — 4-й

Пилот Габриэл Бортолето («Инвикта») одержал победу в гонке Формулы-2 в Монце, стартовав последним с 22-го места. Вторым финишировал Зейн Мэлоуни («Роден»), а третьим — Рихард Версхор («Трайдент»).
Юниор «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли финишировал четвёртым, а Оливер Берман, который присоединится к «Хаасу» в 2025 году, — седьмым.
Формула-2. Гонка. Гран-при Италии:
1. Габриэл Бортолето («Инвикта») — 30 кругов.
2. Зейн Мэлоуни («Роден») +9,4 сек.
3. Рихард Версхор («Трайдент») +11,6.
4. Андреа Кими Антонелли («Према») +14,1.
5. Джошуа Дюрксен (AIX) +14,5.
6. Виктор Мартинс («АРТ Гран-при») +15,0.
7. Оливер Берман («Према») +15,3.
8. Рафаэль Виллагомес («Ван Амерсфорт») +15,7.
9. Джек Кроуфорд («ДАМС») +17,0.
10. Энцо Фиттипальди («Ван Амерсфорт») +17,3.
- 1 сентября 2024
-
13:23
-
13:06
-
12:37
-
12:06
-
11:42
-
10:30
-
10:10
-
00:27
- 31 августа 2024
-
23:20
-
23:05
-
22:41
-
21:46
-
21:29
-
21:00
-
20:39
-
20:34
-
20:23
-
20:15
-
20:12
-
20:04
-
20:03
-
19:53
-
19:00
-
18:51
-
18:42
-
18:34
-
18:24
-
18:07
-
17:09
-
17:01
-
16:57
-
16:42
-
16:37
-
16:34
-
16:21