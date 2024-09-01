Бортолето выиграл гонку Формулы-2 в Монце, стартовав последним, Антонелли — 4-й

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Пилот Габриэл Бортолето («Инвикта») одержал победу в гонке Формулы-2 в Монце, стартовав последним с 22-го места. Вторым финишировал Зейн Мэлоуни («Роден»), а третьим — Рихард Версхор («Трайдент»).

Юниор «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли финишировал четвёртым, а Оливер Берман, который присоединится к «Хаасу» в 2025 году, — седьмым.

Формула-2. Гонка. Гран-при Италии:

1. Габриэл Бортолето («Инвикта») — 30 кругов.

2. Зейн Мэлоуни («Роден») +9,4 сек.

3. Рихард Версхор («Трайдент») +11,6.

4. Андреа Кими Антонелли («Према») +14,1.

5. Джошуа Дюрксен (AIX) +14,5.

6. Виктор Мартинс («АРТ Гран-при») +15,0.

7. Оливер Берман («Према») +15,3.

8. Рафаэль Виллагомес («Ван Амерсфорт») +15,7.

9. Джек Кроуфорд («ДАМС») +17,0.

10. Энцо Фиттипальди («Ван Амерсфорт») +17,3.