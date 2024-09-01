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Бортолето выиграл гонку Формулы-2 в Монце, стартовав последним, Антонелли — 4-й

Бортолето выиграл гонку Формулы-2 в Монце, стартовав последним, Антонелли — 4-й
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Пилот Габриэл Бортолето («Инвикта») одержал победу в гонке Формулы-2 в Монце, стартовав последним с 22-го места. Вторым финишировал Зейн Мэлоуни («Роден»), а третьим — Рихард Версхор («Трайдент»).

Юниор «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли финишировал четвёртым, а Оливер Берман, который присоединится к «Хаасу» в 2025 году, — седьмым.

Формула-2. Гонка. Гран-при Италии:

1. Габриэл Бортолето («Инвикта») — 30 кругов.
2. Зейн Мэлоуни («Роден») +9,4 сек.
3. Рихард Версхор («Трайдент») +11,6.
4. Андреа Кими Антонелли («Према») +14,1.
5. Джошуа Дюрксен (AIX) +14,5.
6. Виктор Мартинс («АРТ Гран-при») +15,0.
7. Оливер Берман («Према») +15,3.
8. Рафаэль Виллагомес («Ван Амерсфорт») +15,7.
9. Джек Кроуфорд («ДАМС») +17,0.
10. Энцо Фиттипальди («Ван Амерсфорт») +17,3.

Формула-2 2024. Этап 11, Монца, Италия
Гран-при Италии. Основная гонка (30 кругов)
01 сентября 2024, воскресенье. 11:05 МСК
Окончено
1
Габриэл Бортолето
Invicta Virtuosi Racing
50:30.337
2
Зейн Мэлоуни
Rodin Motorsport
+9.436
3
Рихард Версхор
Trident
+11.628
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