Кими Райкконен посетил боксы «Феррари» на Гран-при Италии и встретился с Шарлем Леклером

Бывший пилот Формулы-1, чемпион мира 2007 года Кими Райкконен посетил боксы команды «Феррари» и сфотографировался с гонщиком Шарлем Леклером.

«Сморите, кто вчера заглянул в боксы», — говорится в посте команды «Феррари» под фотографией на их странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Фото: Аккаунт «Феррари» в соцсети

Напомним, 44-летний Райкконен завершил карьеру в Формуле-1 в составе «Альфа Ромео» после сезона-2021. Помимо одного чемпионского титула, на счету финского пилота 349 участий в Гран-при, в которых он более 100 раз приезжал на подиум и 21 раз побеждал в гонках. За свою карьеру Кими выступал в таких командах, как «Заубер», «Макларен», «Феррари» и «Лотус».

В настоящий момент Шарль Леклер занимает третье место в общем зачёте пилотов, имея в активе 192 очка. Лидером является гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен (295 очков). В Кубке конструкторов «Феррари» занимает третье место, в активе команды 370 очков.