Глава «Макларена» выразил надежду, что команда избежит медленного старта в Монце

Глава «Макларена» Андреа Стелла рассказал, что команда поняла причины неудачного старта в гонке Гран-при Нидерландов, и выразил надежду, что удастся избежать повторения ситуации.

«Мы сталкивались с проблемами разного рода. В Зандворте это было связано вовсе не с гонщиками. Я думаю, что дело было скорее в подготовке шин. Мы были не в состоянии обеспечить максимальное сцепление с трассой. И на самом деле у Оскара и Ландо был абсолютно одинаковый старт.

В иных случаях это было больше связано с оптимизацией каких-то других параметров, а в других случаях — с исполнением. Зачастую оказывается больше факторов, которые нужно оптимизировать в совокупности. Это тот процесс и анализ, через которые мы прошли в последнее время. Надеюсь, теперь мы смогли максимально использовать все эти факторы и нам получится добиться хорошего старта», — приводит слова Стеллы Motorsport.