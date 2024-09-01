Макс Ферстаппен — о проблемах с болидом: я никогда раньше не сталкивался с таким

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал работу болида после квалификации Гран-при Италии в Монце, где он занял седьмое место.

«У меня нет объяснения. Это очень странно. Я никогда раньше не сталкивался с таким, чтобы что-то могло так сильно повлиять на баланс. Мы должны понять, как это произошло. Весь уикенд проходит не очень хорошо. На мой взгляд, только во втором сегменте квалификации всё было достаточно хорошо. Но когда в третьем сегменте вы на четыре десятых медленнее, чем во втором, то это, очевидно, очень плохо. Сейчас мы не понимаем, как такое возможно», — приводит слова Ферстаппена Marca.

Гран-при Италии. Квалификация (топ-5):

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:19.327.

2. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:19.436.

3. Джордж Расселл («Мерседес») – 1:19.440.

4. Шарль Леклер («Феррари») — 1:19.461.

5. Карлос Сайнс («Феррари») — 1:19.467.