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Итоговая стартовая решётка Гран-при Италии Формулы-1

Итоговая стартовая решётка Гран-при Италии Формулы-1
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Стала известна итоговая стартовая решётка гонки Гран-при Италии Формулы-1 на трассе Национального автодрома Монцы.

Формула-1. Гран-при Италии. Стартовая решётка:

1. Ландо Норрис («Макларен»).
2. Оскар Пиастри («Макларен»).
3. Джордж Расселл («Мерседес»).
4. Шарль Леклер («Феррари»).
5. Карлос Сайнс («Феррари»).
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес»).
7. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
8. Серхио Перес («Ред Булл»).
9. Александер Албон («Уильямс»).
10. Нико Хюлькенберг («Хаас»).
11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).
12. Даниэль Риккардо («РБ»).
13. Кевин Магнуссен («Хаас»).
14. Пьер Гасли («Альпин»).
15. Эстебан Окон («Альпин»).
16. Юки Цунода («РБ»).
17. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).
18. Франко Колапинто («Уильямс»).
19. Валттери Боттас («Кик-Заубер»).
20. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер»).

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой. Начало гонки Формулы-1 запланировано на 16:00 мск.

Формула-1. Гран-при Италии — 2024. Онлайн-трансляция гонки

Формула-1 2024. Этап 16, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
01 сентября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Не началось
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