Хорнер созвал совещание с топ-инженерами «Ред Булл» на фоне серьёзных проблем с болидом

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер запланировал совещание в Zoom со всем руководством инженерных и конструкторских отделов команды в связи с упущенным преимуществом. Об этом рассказал бывший пилот Формулы-1 Роберт Дорнбос.

«Видно, что когда болид работает хуже, то разрыв между Максом и Пересом сокращается. Это безумие. Это говорит о том, что баланс отсутствует. Нужно больше сцепления спереди, и инженерам необходимо что-то сделать с этим. На прошлой неделе Кристиан Хорнер запланировал совещание в Zoom с участием всего руководства инженерного и конструкторского отделов, так как Макс не смог приехать на базу. Для того чтобы объяснить, что можно опираться на данные, но и также нужно учитывать ощущения гонщика.

Макс хочет, чтобы у машины было хорошее сцепление спереди. Если задняя часть окажется подвижной, он справится с этим благодаря своему таланту. Сначала нужно правильно сбалансировать болид, а затем настроить. Макс проигрывает 7 км/ч Ландо Норрису в одной только «Параболике», это действительно много. Они вернули днище, которое было в Бахрейне. Сейчас они анализируют, где они сделали неправильный выбор в последующих гонках», — приводит слова Дорнбоса PlanetF1.