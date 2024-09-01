Семья Кими Райкконена встретилась с Максом Ферстаппеном на Гран-при Италии

Бывший пилот Формулы-1, чемпион мира 2007 года Кими Райкконен со своей женой и детьми посетили Гран-при Италии в Монце и встретились с трёхкратным чемпионом Формулы-1 гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

Фото: из личного архива Джино Розато

Фото: из личного архива Робина Райкконена

Фото: из личного архива Минтту Райкконен

Напомним, 44-летний Райкконен завершил карьеру в Формуле-1 в составе «Альфа Ромео» после сезона-2021. Помимо одного чемпионского титула, на счету финского пилота 349 участий в Гран-при, в которых он более 100 раз приезжал на подиум и 21 раз побеждал в гонках. За свою карьеру Кими выступал в таких командах, как «Заубер», «Макларен», «Феррари» и «Лотус».

В настоящий момент в личном зачёте чемпионата лидирует Макс Ферстаппен. В его активе 295 очков. Его команда «Ред Булл» занимает первое место в зачёте Кубка конструкторов, в распоряжении гоночного коллектива 434 очка.