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Ландо Норрис в седьмой раз в карьере не смог удержать лидерство, стартовав с поула

Ландо Норрис в седьмой раз в карьере не смог удержать лидерство, стартовав с поула
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Гонщик «Макларена» Ландо Норрис не смог удержать лидерство после завоёванного поула на Гран-при Италии в Монце. Он проиграл борьбу за первенство на первом круге своему напарнику Оскару Пиастри, однако всё же успел полидировать после первого поворота.

Напомним, Норрис ни разу в карьере не лидировал в гонке после первого круга в Формуле 1, когда стартовал с поул-позиции.

Каким был Ландо Норрис после первого круга при старте с поула:

Гран-при России — 2021: второй (-1 место);
Гран-при Бразилии (спринт) — 2023: третий (-2 места);
Гран-при Китая (спринт) — 2024: седьмой (-6 мест);
Гран-при Испании — 2024: третий (-2 места);
Гран-при Венгрии — 2024: третий (-2 места);
Гран-при Нидерландов — 2024: второй (-1 место).

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию заезда, следить за которой можно, перейдя по нижеприведённой ссылке:

Формула-1 2024. Этап 16, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
01 сентября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Идёт

Онлайн-трансляция гонки Гран-при Италии Формулы-1.

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