Ландо Норрис в седьмой раз в карьере не смог удержать лидерство, стартовав с поула

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис не смог удержать лидерство после завоёванного поула на Гран-при Италии в Монце. Он проиграл борьбу за первенство на первом круге своему напарнику Оскару Пиастри, однако всё же успел полидировать после первого поворота.
Напомним, Норрис ни разу в карьере не лидировал в гонке после первого круга в Формуле 1, когда стартовал с поул-позиции.
Каким был Ландо Норрис после первого круга при старте с поула:
Гран-при России — 2021: второй (-1 место);
Гран-при Бразилии (спринт) — 2023: третий (-2 места);
Гран-при Китая (спринт) — 2024: седьмой (-6 мест);
Гран-при Испании — 2024: третий (-2 места);
Гран-при Венгрии — 2024: третий (-2 места);
Гран-при Нидерландов — 2024: второй (-1 место).
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию заезда, следить за которой можно, перейдя по нижеприведённой ссылке:
Онлайн-трансляция гонки Гран-при Италии Формулы-1.