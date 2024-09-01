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Ландо Норрис в седьмой раз в карьере не смог удержать лидерство, стартовав с поула

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис не смог удержать лидерство после завоёванного поула на Гран-при Италии в Монце. Он проиграл борьбу за первенство на первом круге своему напарнику Оскару Пиастри, однако всё же успел полидировать после первого поворота.

Напомним, Норрис ни разу в карьере не лидировал в гонке после первого круга в Формуле 1, когда стартовал с поул-позиции.

Каким был Ландо Норрис после первого круга при старте с поула:

Гран-при России — 2021: второй (-1 место);

Гран-при Бразилии (спринт) — 2023: третий (-2 места);

Гран-при Китая (спринт) — 2024: седьмой (-6 мест);

Гран-при Испании — 2024: третий (-2 места);

Гран-при Венгрии — 2024: третий (-2 места);

Гран-при Нидерландов — 2024: второй (-1 место).

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию заезда, следить за которой можно, перейдя по нижеприведённой ссылке:

Онлайн-трансляция гонки Гран-при Италии Формулы-1.