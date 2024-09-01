Марк Маркес выиграл гонку MotoGP на ГП Арагона, Баньяя столкнулся с Алексом Маркесом

В Альканьисе (Испания) завершилась основная гонка 14-го этапа чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP. Победителем заезда стал испанец Марк Маркес, выступающий на байке «Дукати». Это первая победа для Марка в основных гонках MotoGP за 1043 дня и 60-я победа в карьере. Второе место занял Хорхе Мартин, третьим, дополнив испанский подиум, финишировал Педро Акоста.
Действующий чемпион мира итальянец Франческо Баньяя столкнулся с младшим братом Марка Алексом Маркесом — оба сошли.
MotoGP. Гран-при Арагона. Гонка:
1. Марк Маркес («Дукати») — 41:47.082.
2. Хорхе Мартин («Дукати») +4.789.
3. Педро Акоста («КТМ») +14.904.
4. Брэд Биндер («КТМ») +16.459.
5. Энеа Бастьянини («Дукати») +18.776.
6. Франко Морбиделли («Дукати») +20.549.
7. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +21.159.
8. Марко Бедзекки («Дукати») +24.759.
9. Алекс Ринск («Ямаха») +39.420.
10. Джек Миллер («КТМ») +39.966.
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