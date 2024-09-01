Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Марк Маркес одержал победу на Гран-при Арагона в MotoGP, Баньяя попал в аварию с Алексом Маркесом

Марк Маркес выиграл гонку MotoGP на ГП Арагона, Баньяя столкнулся с Алексом Маркесом
Аудио-версия:
Комментарии

В Альканьисе (Испания) завершилась основная гонка 14-го этапа чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP. Победителем заезда стал испанец Марк Маркес, выступающий на байке «Дукати». Это первая победа для Марка в основных гонках MotoGP за 1043 дня и 60-я победа в карьере. Второе место занял Хорхе Мартин, третьим, дополнив испанский подиум, финишировал Педро Акоста.

Действующий чемпион мира итальянец Франческо Баньяя столкнулся с младшим братом Марка Алексом Маркесом — оба сошли.

MotoGP. Гран-при Арагона. Гонка:

1. Марк Маркес («Дукати») — 41:47.082.
2. Хорхе Мартин («Дукати») +4.789.
3. Педро Акоста («КТМ») +14.904.
4. Брэд Биндер («КТМ») +16.459.
5. Энеа Бастьянини («Дукати») +18.776.
6. Франко Морбиделли («Дукати») +20.549.
7. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +21.159.
8. Марко Бедзекки («Дукати») +24.759.
9. Алекс Ринск («Ямаха») +39.420.
10. Джек Миллер («КТМ») +39.966.

MotoGP 2024. Этап 14, Альканьис, Испания
Гран-при Арагона. Гонка
01 сентября 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Марк Маркес
Ducati
41:47.082
2
Хорхе Мартин
Ducati
+4.789
3
Педро Акоста
KTM
+14.904
Материалы по теме
Марк Маркес выиграл спринт MotoGP в Арагоне, Мартин – 2-й, Акоста – 3-й
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android