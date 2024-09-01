Бинотто ожидает, что мотор «Ауди» будет уступать соперникам в начале новой эры Формулы-1

Бывший руководитель «Феррари» итальянец Маттиа Бинотто поделился ожиданиями, что двигатель «Ауди» не будет полностью конкурентоспособным к началу 2026 года.

Напомним, Бинотто назначен операционным и техническим директором в «Кик-Заубере», который, начиная с 2026 года, будет выступать в Формуле-1 под маркой «Ауди». Маттиа Бинотто пришёл на смену председателю совета директоров Оливеру Хоффману и руководителю проекта Формулы-1 Андреасу Зайдлю.

«Программа и инфраструктура великолепны, но всё ещё есть чему поучиться. Я ожидаю, что на начальном этапе у нас будет некоторое отставание, которое надо будет отыграть, но мы поймём, где находимся, только когда окажемся на трассе», — приводит слова Бинотто BBC.

В настоящий момент в Кубке конструкторов «Кик-Заубер» занимает последнее, 10-е место, в активе команды 0 очков.