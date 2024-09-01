«А я получил за это штраф». Ферстаппен потребовал наказать Хэмилтона

Во время гонки Гран-при Италии в Монце трёхкратный чемпион Формулы-1 из команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен по командному радио потребовал штраф для семикратного победителя чемпионата из «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

«Льюис не оставил места для ширины болида в повороте. А ведь я получил за это штраф...» — сказал Ферстаппен.

На момент публикации новости в гонке лидирует австралийский пилот из «Макларена» Оскар Пиастри. Монегаск итальянской команды «Феррари» Шарль Леклер идёт вторым, а напарник Пиастри Ландо Норрис — третий.

Хэмилтон идёт на пятой позиции, его преследует Макс Ферстаппен.

Интернет-портал «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию заезда, следить за которой можно, перейдя по нижеприведённой ссылке: