Шарль Леклер выиграл Гран-при Италии, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й

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На трассе Национального автодрома Монцы завершился Гран-при Италии Формулы-1. Его победителем стал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Вторым финишировал гонщик «Макларена» Оскар Пиастри. Замкнул тройку сильнейших ещё один пилот «Макларена» Ландо Норрис.

Формула-1. Гран-при Италии. Гонка:

1. Шарль Леклер («Феррари») – 53 круга

2. Оскар Пиастри («Макларен») +2.664

3. Ландо Норрис («Макларен») +6.153

4. Карлос Сайнс («Феррари») +15.621

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +22.820

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +37.932

7. Джордж Расселл («Мерседес») +39.715

8. Серхио Перес («Ред Булл») +54.148

9. Александер Албон («Уильямс») +1:07.456

10. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:08.302

11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:08.495

12. Франко Колапинто («Уильямс») +1:21.308

13. Даниэль Риккардо («РБ») +1:33.452

14. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг

15. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг

16. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1 круг

17. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг

18. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1 круг

19. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг

Юки Цунода («РБ») – не финишировал.