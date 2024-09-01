Шарль Леклер выиграл Гран-при Италии, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й

На трассе Национального автодрома Монцы завершился Гран-при Италии Формулы-1. Его победителем стал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Вторым финишировал гонщик «Макларена» Оскар Пиастри. Замкнул тройку сильнейших ещё один пилот «Макларена» Ландо Норрис.
Формула-1. Гран-при Италии. Гонка:
1. Шарль Леклер («Феррари») – 53 круга
2. Оскар Пиастри («Макларен») +2.664
3. Ландо Норрис («Макларен») +6.153
4. Карлос Сайнс («Феррари») +15.621
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +22.820
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +37.932
7. Джордж Расселл («Мерседес») +39.715
8. Серхио Перес («Ред Булл») +54.148
9. Александер Албон («Уильямс») +1:07.456
10. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:08.302
11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:08.495
12. Франко Колапинто («Уильямс») +1:21.308
13. Даниэль Риккардо («РБ») +1:33.452
14. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг
15. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг
16. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1 круг
17. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг
18. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1 круг
19. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг
Юки Цунода («РБ») – не финишировал.