Биннотто назвал двух потенциальных кандидатов на место боевого пилота в «Ауди»

Итальянец Маттиа Бинотто, назначенный операционным и техническим директором в «Кик-Заубере», поделился, что гонщики Тео Пуршер и Габриэл Бортолето являются одними из кандидатов на место боевого пилота в 2025 году.

«Тео — наш нынешний резервный пилот, он уже является частью семьи. Нет сомнений, что он входит в наш список. Бортолето очень хорошо выступает в Формуле-2. Он продемонстрировал свой талант. Конечно, мы обращаем внимание на то, что он делает, как и на многих других. Я не считаю, что это единственное имя, на котором мы сосредотачиваем наше внимание.

Итак, в списке много имён, большой потенциал, большая компетентность, большой опыт. Нужно решить, что для нас наиболее важно в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах. Нужен чёткий и ясный план. Но на сегодняшний день у меня действительно нет ответа», — приводит слова Бинотто Racingnews365.

Напомним, команда «Кик-Заубер», принимающая участие в чемпионате в настоящий момент, с 2026 года будет выступать в Формуле-1 под маркой «Ауди».

Ранее стало известно, что гонщик «Хааса» Нико Хюлькенберг сезон-2025 проведёт в команде «Кик-Заубер».