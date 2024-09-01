Россиянин Бедрин объяснил провальное выступление на финальном этапе Формулы-3

Российский гонщик Никита Бедрин, выступающий под итальянской лицензией, объяснил своё провальное выступление на финальном этапе Формулы-3 сезона-2024 на Национальном автодроме Монцы.

В спринтерской гонке Формулы-3 Никиту Бедрина выбили в начале второго круга, после чего пилот не смог продолжить участие в спринте. В основной, последней в чемпионате гонке, Никита Бедрин финишировал 16-м. В общем зачёте Бедрин занял 19-е место, на его счету 25 очков.

Гран-при Италии. Спринт:

1. Тим Трамниц («МП Моторспорт») — 33.52,339

2. Себастьян Монтойя («Кампос») + 0.7

3. Сантьяго Рамос («Трайдент») + 0.9

4. Алекс Данн («МП Моторспорт») + 1.3

5. Дино Беганович («Према») + 1.9

…Никита Бедрин (AIX Racing) — сошёл с дистанции.

Гран-при Италии. Гонка:

1. Сами Мегетуниф — 22 круга

2. Габриэле Мини + 3.9

3. Леонардо Форнароли + 4.5

4. Кристиан Мэнселл + 5.5

5. Алекс Данн + 6.8

…16. Никита Бедрин + 23.4.

Общий зачёт Формулы-3:

1. Леонардо Форнароли («Трайдент») — 150 очков

2. Габриэле Мини («Према») — 148

3. Люк Браунинг («Хайтек») — 128

4. Арвид Линдблад («Према») — 113

5. Кристиан Мэнселл (ART) — 109

…19. Никита Бедрин (AIX) — 25.