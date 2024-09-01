Россиянин Бедрин объяснил провальное выступление на финальном этапе Формулы-3

Российский гонщик Никита Бедрин, выступающий под итальянской лицензией, объяснил своё провальное выступление на финальном этапе Формулы-3 сезона-2024 на Национальном автодроме Монцы.
В спринтерской гонке Формулы-3 Никиту Бедрина выбили в начале второго круга, после чего пилот не смог продолжить участие в спринте. В основной, последней в чемпионате гонке, Никита Бедрин финишировал 16-м. В общем зачёте Бедрин занял 19-е место, на его счету 25 очков.
Гран-при Италии. Спринт:
1. Тим Трамниц («МП Моторспорт») — 33.52,339
2. Себастьян Монтойя («Кампос») + 0.7
3. Сантьяго Рамос («Трайдент») + 0.9
4. Алекс Данн («МП Моторспорт») + 1.3
5. Дино Беганович («Према») + 1.9
…Никита Бедрин (AIX Racing) — сошёл с дистанции.
Гран-при Италии. Гонка:
1. Сами Мегетуниф — 22 круга
2. Габриэле Мини + 3.9
3. Леонардо Форнароли + 4.5
4. Кристиан Мэнселл + 5.5
5. Алекс Данн + 6.8
…16. Никита Бедрин + 23.4.
Общий зачёт Формулы-3:
1. Леонардо Форнароли («Трайдент») — 150 очков
2. Габриэле Мини («Према») — 148
3. Люк Браунинг («Хайтек») — 128
4. Арвид Линдблад («Према») — 113
5. Кристиан Мэнселл (ART) — 109
…19. Никита Бедрин (AIX) — 25.