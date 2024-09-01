Норрис: если бы затормозил на метр позже, мы бы столкнулись с Оскаром

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал своё выступление на Гран-при Италии на Национальном автодроме Монцы, где он занял третье место.

«Обгон на первом круге, конечно, стал сюрпризом. Оскар застал меня врасплох, когда проезжал мимо. Не знаю, что я мог бы сделать иначе в том эпизоде — затормозил бы на метр позже, и мы бы столкнулись с Оскаром. Хочу поздравить Шарля — они с командой проделали отличную работу. Мы тоже обсуждали тактику одного пит-стопа, но у меня было такое гранулирование, что проехать так же было бы невозможно. Конечно, я немного расстроен, но «Феррари» сегодня лучше справились», — сказал Норрис после финиша гонки в эфире Sky Sports.

Формула-1. Гран-при Италии (топ-10):

1. Шарль Леклер («Феррари») – 53 круга

2. Оскар Пиастри («Макларен») +2.664

3. Ландо Норрис («Макларен») +6.153

4. Карлос Сайнс («Феррари») +15.621

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +22.820

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +37.932

7. Джордж Расселл («Мерседес») +39.715

8. Серхио Перес («Ред Булл») +54.148

9. Александер Албон («Уильямс») +1:07.456

10. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:08.302