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Норрис: если бы затормозил на метр позже, мы бы столкнулись с Оскаром

Норрис: если бы затормозил на метр позже, мы бы столкнулись с Оскаром
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал своё выступление на Гран-при Италии на Национальном автодроме Монцы, где он занял третье место.

«Обгон на первом круге, конечно, стал сюрпризом. Оскар застал меня врасплох, когда проезжал мимо. Не знаю, что я мог бы сделать иначе в том эпизоде — затормозил бы на метр позже, и мы бы столкнулись с Оскаром. Хочу поздравить Шарля — они с командой проделали отличную работу. Мы тоже обсуждали тактику одного пит-стопа, но у меня было такое гранулирование, что проехать так же было бы невозможно. Конечно, я немного расстроен, но «Феррари» сегодня лучше справились», — сказал Норрис после финиша гонки в эфире Sky Sports.

Формула-1. Гран-при Италии (топ-10):
1. Шарль Леклер («Феррари») – 53 круга
2. Оскар Пиастри («Макларен») +2.664
3. Ландо Норрис («Макларен») +6.153
4. Карлос Сайнс («Феррари») +15.621
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +22.820
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +37.932
7. Джордж Расселл («Мерседес») +39.715
8. Серхио Перес («Ред Булл») +54.148
9. Александер Албон («Уильямс») +1:07.456
10. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:08.302

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