Леклер: Монако и Монца — две гонки, которые ты больше всего хочешь выиграть за сезон

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал свою победу на Гран-при Италии на «Национальном автодроме Монцы».

«Невероятное чувство! Если честно, я думал, первая победа в Монце это особенное чувство, но сейчас эмоции не хуже! Невероятно. Монако и Монца — две гонки, которые ты больше всего хочешь выиграть за сезон. И я счастлив, что в этом году удалось выиграть обе. Потрясающее чувство. Не знаю, сможем ли мы и дальше бороться за победы. Я всё ещё считаю, что «Макларен» — фавориты, но мы явно сделали шаг вперёд. Следующая гонка пройдёт в Баку — мне нравится эта трасса, обычно я там выступаю здорово. Посмотрим, что получится», — сказал Леклер после финиша гонки в эфире Sky Sports.

Формула-1. Гран-при Италии (топ-10):

1. Шарль Леклер («Феррари») – 53 круга

2. Оскар Пиастри («Макларен») +2.664

3. Ландо Норрис («Макларен») +6.153

4. Карлос Сайнс («Феррари») +15.621

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +22.820

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +37.932

7. Джордж Расселл («Мерседес») +39.715

8. Серхио Перес («Ред Булл») +54.148

9. Александер Албон («Уильямс») +1:07.456

10. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:08.302