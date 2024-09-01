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Кевин Магнуссен пропустит Гран-при Азербайджана из-за перебора штрафных баллов

Кевин Магнуссен пропустит Гран-при Азербайджана из-за перебора штрафных баллов
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Датский гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен впервые в истории Формулы-1 заработал автоматическую дисквалификацию за перебор штрафных баллов. Магнуссен получил от стюардов Гран-при Италии десять штрафных секунд и два штрафных балла за контакт с гонщиком «Альпин» Пьером Гасли. Таким образом за последние 365 дней на счету Магнуссена оказалось уже 12 штрафных баллов, а именно при таком их количестве пилот получает автоматическую дисквалификацию.

Таким образом, Магнуссен не сможет помочь «Хаасу» на Гран-при Азербайджана. Кто его заменит, на данный момент неизвестно. Резервным гонщиком американского коллектива является Пьетро Фиттипальди. Кроме того, «Хаас» может посадить за руль своего будущего боевого пилота Оливера Бермана, однако ему тогда придётся пропустить этап Формулы-2.

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