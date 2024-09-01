Оскар Пиастри: не буду врать, очень больно

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал своё выступление на Гран-при Италии на «Национальном автодроме Монцы», где он занял второе место.

«Больно. Не буду врать, очень больно [упустить победу]. Сегодня я многое сделал правильно. Но нам нужно изучить стратегию. С учетом того положения, в котором мы находились, и состояния шин, решение провести один пит-стоп казалось очень рискованным, но в итоге это оказалось верным шагом.

Оглядываясь назад, наверно нам стоило поступить иначе. Но каждый становится легендой в понедельник после гонки или у клетчатого флага, а сегодня, к сожалению, мы немного ошиблись, и я сыграл в этом большую роль. Мы могли всё потерять, Шарль мог попробовать что-то другое. Он в любом случае бы финишировал и мог рисковать. Сегодня он сделал правильный выбор».

Я доволен темпом и той гонкой, которой провёл, и финишировать вторым в такой ситуации — не самое приятное чувство. Сегодня мы, к сожалению, выступили не лучшим образом — на первом круге я лидировал, но в итоге мы проиграли. Да, это больно», — сказал Пиастри после финиша гонки в эфире Sky Sports.