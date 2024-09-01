Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Общий зачёт Формулы-1: «Макларен» сократил отставание от «Ред Булл» до 8 очков

В Монце (Италия) завершилась гонка 16-го этапа Формулы-1 в сезоне-2024. Победителем заезда стал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Вместе с ним в первой тройке финишировали гонщики «Макларена» Оскар Пиастри и Ландо Норрис.

В личном зачёте по-прежнему уверенно лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, он опережает Норриса на 62 очка.

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 303 очка

2. Ландо Норрис («Макларен») — 241

3. Шарль Леклер («Феррари») — 217

4. Оскар Пиастри («Макларен») — 197

5. Карлос Сайнс («Феррари») — 184

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 164

7. Серхио Перес («Ред Булл») — 143

8. Джордж Расселл («Мерседес») — 128

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 50

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 24

В Кубке конструкторов «Макларен» сократил отставание от «Ред Булл» до 8 очков.

Кубок конструкторов:

1. «Ред Булл» — 446 очков

2. «Макларен» — 438

3. «Феррари» — 407

4. «Мерседес» — 292

5. «Астон Мартин» — 74

6. «РБ» — 34

7. «Хаас» — 28

8. «Альпин» — 13

9. «Уильямс» — 6

10. «Кик-Заубер» — 0.