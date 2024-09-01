Общий зачёт Формулы-1: «Макларен» сократил отставание от «Ред Булл» до 8 очков

В Монце (Италия) завершилась гонка 16-го этапа Формулы-1 в сезоне-2024. Победителем заезда стал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Вместе с ним в первой тройке финишировали гонщики «Макларена» Оскар Пиастри и Ландо Норрис.
В личном зачёте по-прежнему уверенно лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, он опережает Норриса на 62 очка.
Формула-1. Личный зачёт (топ-10):
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 303 очка
2. Ландо Норрис («Макларен») — 241
3. Шарль Леклер («Феррари») — 217
4. Оскар Пиастри («Макларен») — 197
5. Карлос Сайнс («Феррари») — 184
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 164
7. Серхио Перес («Ред Булл») — 143
8. Джордж Расселл («Мерседес») — 128
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 50
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 24
В Кубке конструкторов «Макларен» сократил отставание от «Ред Булл» до 8 очков.
Кубок конструкторов:
1. «Ред Булл» — 446 очков
2. «Макларен» — 438
3. «Феррари» — 407
4. «Мерседес» — 292
5. «Астон Мартин» — 74
6. «РБ» — 34
7. «Хаас» — 28
8. «Альпин» — 13
9. «Уильямс» — 6
10. «Кик-Заубер» — 0.