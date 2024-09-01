Ферстаппен: бо́льшую часть гонки мы не могли использовать мотор на полную мощность

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал своё выступление на Гран-при Италии на Национальном автодроме Монцы, где он занял шестое место.

«Думаю, мы выжали максимум из машины, но не с точки зрения стратегии. У нас был недостаточно сильный темп, поэтому нам пришлось вести гонку позади лидирующей группы. Ещё и этот неудачный пит-стоп… Думаю, мы выбрали не самую оптимальную стратегию. Некоторые сделали одну остановку, а мы сделали две, что оказалось не лучшим вариантом.

Бо́льшую часть гонки из-за неполадок мы не могли использовать мотор на полную мощность, это тоже помешало нам. В целом гонка получилась плохой. Даже с исправным мотором она была бы плохой, но мы могли бы быть более конкурентоспособными. А так мы болтались где-то посередине [пелотона].

Если мы ничего не исправим в машине, то с этого момента и до конца сезона всё будет плохо. Нам предстоит проделать много работы», — приводит слова Ферстаппена после финиша гонки Sky Sports.