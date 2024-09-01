В «Макларене» пообещали разобрать борьбу Пиастри и Норриса внутри команды

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла сообщил, что команда позднее обсудит действия своих пилотов на старте гонки, когда Оскар Пиастри довольно жёстко опередил Ландо Норриса.

«Что касается ожиданий от пилотов и впечатлений от их действий, а также от обгонов: мы должны всё изучить в спокойной обстановке. Проведём совместный разбор и тогда оценим ситуацию. И если нужно будет извлечь какие-то уроки из этого, то мы сделаем это с прицелом на будущее», — приводит слова Стеллы Sky Sports.

Формула-1. Гран-при Италии. Гонка:

1. Шарль Леклер («Феррари») – 53 круга

2. Оскар Пиастри («Макларен») + 2.664

3. Ландо Норрис («Макларен») + 6.153

4. Карлос Сайнс («Феррари») + 15.621

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») + 22.820

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») + 37.932

7. Джордж Расселл («Мерседес») + 39.715

8. Серхио Перес («Ред Булл») + 54.148

9. Александер Албон («Уильямс») + 1:07.456

10. Кевин Магнуссен («Хаас») + 1:08.302

11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») + 1:08.495

12. Франко Колапинто («Уильямс») + 1:21.308

13. Даниэль Риккардо («РБ») + 1:33.452

14. Эстебан Окон («Альпин») + 1 круг

15. Пьер Гасли («Альпин») + 1 круг

16. Валттери Боттас («Кик-Заубер») + 1 круг

17. Нико Хюлькенберг («Хаас») + 1 круг

18. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») + 1 круг

19. Лэнс Стролл («Астон Мартин») + 1 круг

Юки Цунода («РБ») — не финишировал.