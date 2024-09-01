Стелла объяснил, почему «Макларен» позвал Пиастри и Норриса на вторые пит-стопы

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла прокомментировал решение команды выбрать тактику с двумя пит-стопами. В конечном счёте из-за этого Оскар Пиастри и Ландо Норрис финишировали позади Шарля Леклера.

«Итог разочаровывает, ведь у нас была скорость для победы. Но в этой гонке всё было на грани между тактиками с одним и двумя пит-стопами. Большинство машин пошли на два. Думаю, Леклеру было немного легче рискнуть с одной остановкой, потому что он ехал позади. В нашем же случае у Ландо была блокировка переднего левого колеса, так что тут мы чётко пошли на два пит-стопа. Что же до Оскара, то всё было более погранично, но и у него, и у нас были опасения, так что мы пошли на две остановки.

Мы думали, что у нас будет время отыграться, но «Феррари» проделала качественную работу. Леклер очень хорошо пилотировал, и нам также нужно признать, что соперники тоже в состоянии хорошо выполнять свою работу — в данном случае они заставили сработать тактику с одним пит-стопом. Так что мои поздравления «Феррари». Но это был сильный уикенд для «Макларена», в целом очень позитивный», — приводит слова Стеллы Sky Sports.