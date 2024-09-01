Магнуссен раскритиковал стюардов за штраф приведший к бану на следующий Гран-при

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен обрушился с критикой на стюардов Формулы-1 после того, как ему выписали 10 секунд и два штрафных бала на Гран-при Италии. Это означает, что у датчанина уже 12 штрафных балов и согласно спортивному регламенту, он автоматически получает дисквалификацию на следующий этап — Гран-при Азербайджана.

«Я расстроен из-за этого штрафа, я его вообще не понимаю и в полном замешательстве. Мы с [Пьером] Гасли мчались на полной скорости в четвёртом повороте, у нас произошел небольшой контакт, и мы оба промахнулись мимо поворота, но вернулись на трассу, и ни одна из машин не получила повреждений, так что это не повлияло на гонку ни для кого из нас.

И вот я получаю 10-секундный штраф, но на первом круге, когда Даниэль Риккардо вывез Нико [Хюлькенберга] на траву на скорости 300 км/ч, он полностью сломал Нико гонку, и это имело серьёзные последствия и повредило машину Нико, и он получает лишь пятисекундный штраф.

Где логика, я просто не понимаю… Но я хотя бы вернусь в Сингапуре с нулём [штрафных] баллов.

Я лишь от вас [журналистов] знаю, что получил два балла, официально мне об этом еще не говорили, но я не собираюсь сдерживать себя, это уже бессмысленно. Я набрал сегодня очко. Одно очко и два штрафных балла», — приводит слова Магнуссена RacingNews365.

Кевин Магнуссен стал первым гонщиком, набравшим за год 12 штрафных балов с момента введения этой системы штрафов в 2014 году.