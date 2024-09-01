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Гасли призвал стюардов отменить дисквалификацию Магнуссена

Гасли призвал стюардов отменить дисквалификацию Магнуссена
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Пилот «Альпин» Пьер Гасли подверг сомнению наказание и последствия от него для гонщика «Хааса» Кевина Магнуссена.

«Меня немного удивила его попытка обгона, но в конечном счёте я не потерял никакого времени

Надеюсь, они смогут каким-то образом отменить [дисквалификацию], потому что это точно не будет справедливо.
Я был в похожей ситуации [на грани бана], только по другим причинам, но это неприятно. Вы уже не можете подходить к гонке так, как хотите.

Так что я с радостью поговорю со стюардами. Посмотрим, что можно сделать. Но это было бы очень несправедливо, учитывая то, что произошло», — приводит слова Гасли Motorsport-Total.

Напомним, Кевин Магнуссен получил свой штраф на Гран-при Италии именно за борьбу с Пьером Гасли.

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