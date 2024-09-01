Руководитель «Феррари» Вассёр: мы понимали, что Сайнс сможет нам помочь

Руководитель команды «Феррари» Фредерик Вассёр подвёл итоги Гран-при Италии на «Национальном автодроме Монцы», где его гонщик Шарль Леклер одержал победу, а Карлос Сайнс финишировал четвёртым.

«Хороший уикенд. Квалификация нас немного разочаровала, даже несмотря на хороший темп. Но гонка прошла очень, очень хорошо.

С самого начала сезона у нас более хороший темп в гонке, чем в квалификации, и сегодня это снова было так. Всё прошло хорошо, а когда всё работает так, это идеально.

Честно говоря, износ шин был нашей самой большой проблемой в прошлом году, а теперь, я думаю, это одно из главных наших преимуществ в этом сезоне. Так уже было на прошлой неделе в Зандворте. Мы довольно стабильны в плане шин, и гонщики также очень хорошо контролируют их состояние. Это приятно.

Мы понимали, что если сделаем один пит-стоп для обеих машин, то Карлос [Сайнс] сможет нам помочь. Он также помогал нам, давая оценку состоянию шин.

Каждый в команде сыграл свою роль и сработал очень хорошо, и я очень этому рад», — приводит слова Вассёра после финиша гонки Sky Sports.