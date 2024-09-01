Макс Ферстаппен: на данный момент оба титула нереальны

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен сделал заявление о том, что считает нереальным завоевать чемпионство и в личном, и в командном зачете сезона-2024 Формулы-1.
«Перспективы на титул? На данный момент оба титула нереальны.
Сегодня я выложился по полной. Нам нужно всё переделать, а сделать это быстро нелегко, а потом, если мы сможем устранить проблему, машина станет более управляемой. Сегодня была довольно скучная гонка, мы были слишком медленны», — приводит слова Ферстаппена PlanetF1.
Формула-1. Гран-при Италии (топ-10):
1. Шарль Леклер («Феррари») – 53 круга
2. Оскар Пиастри («Макларен») +2.664
3. Ландо Норрис («Макларен») +6.153
4. Карлос Сайнс («Феррари») +15.621
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +22.820
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +37.932
7. Джордж Расселл («Мерседес») +39.715
8. Серхио Перес («Ред Булл») +54.148
9. Александер Албон («Уильямс») +1:07.456
10. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:08.302