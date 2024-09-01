В «Макларене» определились с гонщиком номер 1 на остаток сезона

Команда «Макларен» приняла решение отдать приоритет и сделать своим лидером Ландо Норриса. Об этом заявил глава «Макларена» Андреа Стелла.

«Оба гонщика математически претендуют на титул, но Ландо, очевидно, находится в лучшей позиции.

Мы боремся с Максом Ферстаппеном, поэтому, если мы хотим поддержать одного гонщика, нам определённо придётся выбрать того, кто находится в лучшей позиции.

Уже в ходе наших переговоров перед гонкой мы признали, что Ландо находится в лучшем положении в личном зачете, поэтому мы проведём беседы с Оскаром [Пиастри], с Ландо и все вместе, а затем определим наши правила взаимодействия», — приводит слова Стеллы RacingNews365.

Напомним, ранее в «Макларене» отказывались отдавать приоритет кому-то из своих гонщиков.