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В «Макларене» определились с гонщиком номер 1 на остаток сезона

В «Макларене» определились с гонщиком номер 1 на остаток сезона
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Команда «Макларен» приняла решение отдать приоритет и сделать своим лидером Ландо Норриса. Об этом заявил глава «Макларена» Андреа Стелла.

«Оба гонщика математически претендуют на титул, но Ландо, очевидно, находится в лучшей позиции.

Мы боремся с Максом Ферстаппеном, поэтому, если мы хотим поддержать одного гонщика, нам определённо придётся выбрать того, кто находится в лучшей позиции.

Уже в ходе наших переговоров перед гонкой мы признали, что Ландо находится в лучшем положении в личном зачете, поэтому мы проведём беседы с Оскаром [Пиастри], с Ландо и все вместе, а затем определим наши правила взаимодействия», — приводит слова Стеллы RacingNews365.

Напомним, ранее в «Макларене» отказывались отдавать приоритет кому-то из своих гонщиков.

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