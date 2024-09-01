Хэмилтон: мы сильно выглядели по ходу уикенда, а в итоге ничего не смогли показать

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал своё выступление на Гран-при Италии на «Национальном автодроме Монцы», где он занял пятое место.

«Сегодня нам не хватило темпа, чтобы побороться за большее. «Макларены» и «Феррари» были сильны. Мне удавалось не отставать от Карлоса Сайнса, но я не смог проехать более длинный отрезок и сделать один пит-стоп, как он. Если бы мы стартовали впереди него, то, возможно, смогли бы оторваться. В конце концов, нам нужно добиться лучшего баланса, чтобы финишировать выше, чем сегодня.

Обидно, что мы выглядели так сильно по ходу уикенда, а в итоге ничего не смогли показать. Мы были хороши во всех практиках и в квалификации, но сегодня не смогли развить тот импульс. Пелотон сейчас очень плотный, и будет интересно посмотреть, что произойдёт в следующих гонках. Мы продолжим упорно работать и, надеюсь, проведём через две недели в Баку более сильную гонку», — приводит слова Льюиса Хэмилтона пресс-служба «Мерседеса».