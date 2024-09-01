Джордж Расселл: у нас уже нет той скорости, как до летнего перерыва

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвёл итоги Гран-при Италии на «Национальном автодроме Монцы», где он занял седьмое место.

«Сегодня был непростой день. В конечном счёте, нам не хватило скорости, чтобы побороться за подиум, но моя гонка была разрушена в первом повороте. Обидно, когда такое случается после всех усилий, которые команда приложила в течение уикенда. Я хорошо стартовал, но оказался в грязном воздухе позади машины Оскара Пиастри. Я пытался избежать столкновения с ним, и повредил переднее антикрыло. Это испортило мой стартовый отрезок, и к тому же мы потеряли время на пит-стопе, так как пришлось менять крыло.

У нас уже нет той скорости, как до летнего перерыва — ни здесь, ни в Зандворте. Как команда, приложим все усилия и выясним, почему это так. Другие команды, похоже, сделали шаг вперёд, так что нам нужно будет упорно работать, чтобы снова догнать их», — приводит слова Джорджа Расселла пресс-служба «Мерседеса».