Ферстаппен: самую доминирующую машину в истории превратили в монстра

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен жестко раскритиковал свою команду за ухудшение конкурентоспособности его машины.

«В прошлом году у нас была отличная машина, которая была самой доминирующей в истории, и мы, по сути, превратили её в монстра.

Да, я много чего говорил. Теперь команда должна внести в машину много изменений, потому что, по сути, за какие-то шесть-восемь месяцев мы прошли путь от доминирующей машины до машины, на которой невозможно ездить. Как по мне, это очень странно, и я считаю, что машину нужно перевернуть вверх дном», — приводит слова Ферстаппена GP Blog.

Формула-1. Гран-при Италии (топ-10):

1. Шарль Леклер («Феррари») – 53 круга

2. Оскар Пиастри («Макларен») +2.664

3. Ландо Норрис («Макларен») +6.153

4. Карлос Сайнс («Феррари») +15.621

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +22.820

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +37.932

7. Джордж Расселл («Мерседес») +39.715

8. Серхио Перес («Ред Булл») +54.148

9. Александер Албон («Уильямс») +1:07.456

10. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:08.302