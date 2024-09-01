Пиастри ответил, был ли его обгон Норриса на старте опасным

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри настаивает, что его обгон напарника по команде Ландо Норриса на старте Гран-при Италии не был опасным.

«Я затормозил позже и обошел его по внешней траектории. Больше ничего и не требовалось. Мы оба обошлись без потерь.

Как только я нажал на тормоза, то немного вырвался вперёд и понял, что имею право оставаться на внешней стороне.

В конечном итоге, на протяжении 38 кругов этой гонки это давало мне лидерскую позицию. Так что для меня это был просто хороший первый круг», — приводит слова Пиастри Motorsport.

Победителем Гран-при Италии на «Национальном автодроме Монцы» стал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Вместе с ним в первой тройке финишировали гонщики «Макларена» Оскар Пиастри и Ландо Норрис.