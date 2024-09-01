Российский комментатор Формулы-1 Алексей Попов раскритиковал «Макларен» за отсутствие командной тактики, которая могла бы помочь Ландо Норрису в борьбе за чемпионский титул.

«Честно скажу, я не понимаю «Макларен». Зачем [Оскару] Пиастри дали бороться с Норрисом?

Я всегда был за спортивную борьбу и ругал тот же «Макларен» за ситуации с Микой Хаккиненои и Дэвидом Култхардом, «Феррари» – за Михаэля Шумахера с Рубенсом Баррикелло, Фернандо Алонсо с Фелипе Массой, и т.д. Мне никогда такие истории не нравились, но… У «Ред Булл» спад и Макс Ферстаппен не добирает очки. «Макларен» же летит, ну и почему не поработать на своего лидера?

После городского двойника Азербайджан-Сингапур будет четырёхнедельный перерыв, во время которого «Ред Булл» может выправить ситуацию. У «Макларена» сейчас ракета. Казалось бы, бери очки, пытайся приблизиться в чемпионате!

Допустим, в Венгрии команда не ожидала, что будет так догонять «Ред Булл», но сейчас… И они всё равно устраивают эту борьбу. Хорошо ещё, что не выбили друг друга и не улетели в гравий.

Может Пиастри и станет лидером «Макларена» в следующем году, если со старта сезона возьмётся за ум. Но пока он прилично проигрывает Ландо и в квалификациях, и в гонках. Сейчас шанс у Норриса, и я не понимаю, почему они его разбазаривают», – сказал Попов в видео в своей группе ВК «Гаснут огни».