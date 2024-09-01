Сайнс: был сложный момент, когда шины уходили, но мы справились

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс подвёл итоги Гран-при Италии на «Национальном автодроме Монцы», где он занял четвёртое место, а его напарник по команде Шарль Леклер благодаря тактике одного пит-стопа одержал победу.

«Вся команда приложила огромные усилия, чтобы внедрить обновления, но так же нам пришлось применить рискованную стратегию.

У нас был сложный момент, когда шины уходили, но мы справились. Наши расчеты говорили, что это возможно, но рискованно.

Нужно понимать, что следующие две гонки будут похожи на Монцу. Там нет высоко и среднескоростных поворотов, а именно с ними у нас проблемы, поэтому у нас может быть шанс выиграть следующие пару гонок», — приводит слова Сайнса после финиша гонки Sky Sports.