В гонке IndyCar произошла авария ещё до старта. Выбили обладателя поула

Второй заезд сдвоенного этапа серии IndyCar Hy-Vee Milwaukee Mile 250s начался с аварии во время процедуры старта и технических проблем лидера чемпионата Алекса Палоу.

Сначала начало гонки было отложено из-за проблем у Палоу, автомобиль которого замер на прямой из-за проблем с гибридом. Когда автомобиль лидера чемпионата переместили на пит-лейн, и пелотон готовился к рестарту заезда в момент выброса зелёного флага произошло столкновение между Линусом Лундквистом и Маркусом Армстронгом, неуправляемая машина которого врезалась в болид Джозефа Ньюгардена, который должен был стартовать с поула.

После инцидента заезды были прерваны жёлтыми флагами. На момент написания заметки гонка продолжается.

Отметим, что это предпоследняя гонка сезона серии IndyCar. У Алекса Палоу была возможность досрочно оформить чемпионство, однако технические проблемы на его болиде так и не были решены.