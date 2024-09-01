Хельмут Марко: мы очень довольны спортивными принципами «Макларена»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко порадовался, что их соперники по борьбе в чемпионате «Макларен» не стали применять командную тактику на Гран-при Италии.

«Мы рады за «Феррари», они победили благодаря рискованной, но в конечном счёте успешной стратегии.

И мы очень довольны спортивными принципами «Макларена». То, что они не запретили своим гонщикам бороться на первом круге, и то, что не поменяли позиции ближе к финишу. Так что наше плохое выступление оказалось не так заметно. Могло быть и хуже, но сейчас отрыв примерно такой же, как был после Зандворта», — сказал Марко в эфире австрийского телеканала ORF.

Формула-1. Гран-при Италии (топ-10):

1. Шарль Леклер («Феррари») – 53 круга

2. Оскар Пиастри («Макларен») +2.664

3. Ландо Норрис («Макларен») +6.153

4. Карлос Сайнс («Феррари») +15.621

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +22.820

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +37.932

7. Джордж Расселл («Мерседес») +39.715

8. Серхио Перес («Ред Булл») +54.148

9. Александер Албон («Уильямс») +1:07.456

10. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:08.302