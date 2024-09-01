Хельмут Марко: мы очень довольны спортивными принципами «Макларена»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко порадовался, что их соперники по борьбе в чемпионате «Макларен» не стали применять командную тактику на Гран-при Италии.
«Мы рады за «Феррари», они победили благодаря рискованной, но в конечном счёте успешной стратегии.
И мы очень довольны спортивными принципами «Макларена». То, что они не запретили своим гонщикам бороться на первом круге, и то, что не поменяли позиции ближе к финишу. Так что наше плохое выступление оказалось не так заметно. Могло быть и хуже, но сейчас отрыв примерно такой же, как был после Зандворта», — сказал Марко в эфире австрийского телеканала ORF.
Формула-1. Гран-при Италии (топ-10):
1. Шарль Леклер («Феррари») – 53 круга
2. Оскар Пиастри («Макларен») +2.664
3. Ландо Норрис («Макларен») +6.153
4. Карлос Сайнс («Феррари») +15.621
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +22.820
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +37.932
7. Джордж Расселл («Мерседес») +39.715
8. Серхио Перес («Ред Булл») +54.148
9. Александер Албон («Уильямс») +1:07.456
10. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:08.302