Риккардо извинился перед Хюлькенбергом за столкновение на Гран-при Италии

Пилот «РБ» Даниэль Риккардо извинился перед гонщиком «Хааса» Нико Хюлькенбергом за столкновение на Гран-при Италии.

«Сегодня мы были недостаточно быстры, даже без учёта штрафа. Мы старались, и я наслаждался борьбой колесо в колесо на старте, но в восьмом повороте мы с Нико столкнулись. Я поговорил с ним после гонки. В тот момент я думал, что оставил ему свободное пространство, но затем почувствовал контакт. Я извинился перед ним.

Это тяжело, когда ты ведёшь напряжённую гонку, когда каждая секунда имеет значение. После этого инцидента я собрался, и мы поехали максимально быстро. С пятницы по сегодняшний день я старался выжать из машины максимум. Лично я чувствую себя в этот уикенд намного лучше, и мы были близки к тому, чтобы набрать очки», — приводит слова Риккардо пресс-служба «РБ».